Τον νέο βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά η Τουρκία, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.

🇹🇷🚀Savunma sanayiinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, #SAHA2026’da dünyaya tanıtıldı. 🔹Menzil: 6 bin km

🔹Hız: Mach 9 – Mach 25

🔹Yakıt tipi: Sıvı Nitrogen Tetroksit

🔹Roket itki motoru: 4 pic.twitter.com/DvAyHuNyw9 — TRT HABER (@trthaber) May 5, 2026

Η παρουσίασή του σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει τις δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος μεγάλης εμβέλειας και να προβάλει την πρόοδο της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας.

🇹🇷 Türkiye’nin milli füzesi “YILDIRIMHAN” SAHA 2026’da tanıtıldı Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen YILDIRIMHAN’ın özellikleri: ➔ Hipersonik füze olma özelliği taşıyor

➔ Mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor

➔ Yakıt olarak sıvı nitrojen… pic.twitter.com/w3z7FbLr4z — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 5, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Τα χαρακτηριστικά του Yildirimhan

Ο Yildirimhan φέρεται να μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25, δηλαδή περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Η εμβέλειά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα, στοιχείο που τον εντάσσει στην κατηγορία των πυραυλικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας.

Το σύστημα χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου και διαθέτει τέσσερις πυραυλοκινητήρες.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τον κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο προηγμένες πυραυλικές πλατφόρμες που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η Τουρκία.

Η παρουσίαση στη SAHA 2026

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πυραύλου έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Αεροδιαστημικής SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη.

Στην έκθεση συμμετέχουν τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και κρατικοί φορείς, παρουσιάζοντας νέα τεχνολογικά συστήματα σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα μη επανδρωμένα μέσα, η αεροπορία και οι διαστημικές τεχνολογίες.

Η SAHA 2026 διοργανώνεται από τον φορέα SAHA Istanbul και έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή.

Συγκεντρώνει διεθνείς εταιρείες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες και αξιωματούχους που ασχολούνται με εξοπλιστικά προγράμματα και αμυντικές προμήθειες.

Η Άγκυρα επενδύει στην αμυντική βιομηχανία

Η αποκάλυψη του Yildirimhan έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιταχύνει τις επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η Άγκυρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, μη επανδρωμένων πλατφορμών και τεχνολογιών αεροδιαστημικής.

Η παρουσίαση του νέου πυραύλου εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, με την Τουρκία να επιχειρεί να αναδείξει την τεχνολογική της αυτονομία και τις αυξημένες δυνατότητες του αμυντικού της τομέα.

