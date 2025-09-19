Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας Βίκος Cola ηττήθηκε από τον ΑΟ Μυκόνου στο ξεκίνημα που διοργανώνει το Περιστέρι στη μνήμη τοπυ Νίκου Φάσουρα.

19 Σεπ. 2025 20:02
Την ήττα από τον ΑΟ Μυκόνου με 87-77 υπέστη ο Προμηθέας Βίκος Cola στην πρεμιέρα του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που διοργανώνει το Περιστέρι στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη παρατάχθηκε χωρίς τους δυο βασικούς της γκαρντ, τον Κένταλ Μακ Κάλουμ, ο οποίος είχε έναν μικρό τραυματισμό σε μια «προσγείωσή» του στο παρκέ στο φιλικό με τους Βίκος Falcons και τον Ρομπ Γκρέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση, αλλά κατά 99% θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, δεν αγωνίστηκαν και ο Αντώνης Καραγιαννίδης (ίωση) και ο Αγγελος Λάγιος (είχε έναν μικρό τραυματισμό στο φιλικό με τους Βίκος Falcons). Πλέον, το πατρινό συγκρότημα θα αγωνιστεί την Κυριακή (19.15) με το Περιστέρι, που διοργανώνει και το τουρνουά.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Σκαλτσής-Σπυρόπουλος. Τα 10λεπτα: 18-30, 28-50 (ημ.), 54-67, 77-87.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 14 (3), Κόλεμαν 14, Πλώτας 2, Μπαζίνας 16 (1), Καπετάκης 4, Πρέκας, Κομνιανίδης 4, Πόλιπακ, Μακούρα 17 (5), Στραυακόπουλος 6 (2).

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 7 (1), Μουρ 6, Ρέι 15 (3), Καββαδάς 6, Ερμείδης 6 (1), Σκουλίδας 10 (2), Σιδηροηλίας 3, Μάντζαρης 9 (3), Κάναντι 6, Εβανς 19 (2).

* Η στατιστική σύγκριση των δυο ομάδων:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 20/25 ελεύθερες βολές, 12/29 δίποντα, 11/27 τρίποντα, 19 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 3 επιθετικά), 14 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 72 στο Ranking.

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ: 15/19 ελεύθερες βολές, 18/26 δίποντα, 12/20 τρίποντα, 35 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 6 επιθετικά), 24 ασίστ, 21 κλεψίματα, 6 κλεψίματα και 106 στο Ranking.

Επίσης, οι πόντοι στη ρακέτα ήταν 20-34 και οι πόντοι στον αιφνιδιασμό 10-23.

