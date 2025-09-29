Τραμπ: Απειλεί να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Ν. Υόρκη! «Αν βγει δήμαρχος ο ψεύτης κομμουνιστής Μαμντάνι, δεν θα πάρει δεκάρα»

Μπορεί κάθε φορά που σκέφτεται κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «το τερμάτισε», αποδεικνύεται ότι… όχι, μπορεί να τα κάνει και χειρότερα.

Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ

Αυτή τη φορά, σε μια ευθεία παρέμβασή του προς επηρεασμό των ψηφοφόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα σταματήσει τη ροή ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη, σε περίπτωση που ο προοδευτικός υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι κερδίσει τις δημοτικές εκλογές.

Όπως έγραψε το Newsweek, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι ο δημοκρατικός σοσιαλιστής «θα αποδειχθεί ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν ποτέ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα, Truth Social, ο Τραμπ τόνισε: «Θα έχει προβλήματα με την Ουάσινγκτον, όπως κανένας δήμαρχος στην ιστορία της πόλης μας. Θυμηθείτε, χρειάζεται τα χρήματα από εμένα, ως πρόεδρο, για να υλοποιήσει όλες τις ΨΕΥΤΙΚΕΣ κομμουνιστικές υποσχέσεις του. Δεν θα πάρει τίποτα, οπότε ποιο το νόημα να τον ψηφίσετε;».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε ότι «η ιδεολογία αυτή (σ.σ. ο κομμουνισμός) έχει αποτύχει για χιλιάδες χρόνια και θα αποτύχει ξανά, αυτό είναι εγγυημένο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρέμβει στην πολιτική ζωή της Νέας Υόρκης. Το 2020 συγκρούστηκε με τον τότε κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο, για τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ και με τον νυν δήμαρχο, Έρικ Άνταμς, ο οποίος δεν θα διεκδικήσει και νέα θητεία, η σχέση του ήταν τεταμένη, λόγω της πολιτικής υποδοχής μεταναστών. Τελευταία, ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικανοί στοχοποιούν ευθέως τον Μαμντάνι και τις θέσεις του.

Ο μουσουλμάνος υποψήφιος, γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία, ενισχυμένος μετά την αποχώρηση του Άνταμς από την κούρσα. Η ατζέντα του, που περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και αύξηση του κατώτατου μισθού, βρίσκει απήχηση στους ψηφοφόρους. Στις προκριματικές του Ιουνίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών νίκησε τον Κουόμο με σαφή διαφορά.

Η απειλή του Τραμπ θυμίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να στερήσει χρηματοδότηση από «πόλεις-καταφύγια», κάτι που έχει επανειλημμένα αμφισβητηθεί δικαστικά. Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι μόνο το Κογκρέσο αποφασίζει για τη διάθεση κονδυλίων και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαναγκάσει τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν πολιτικές μετανάστευσης.

Μόλις τον Απρίλιο, ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε στην κυβέρνηση να κόψει χρηματοδότηση πόλεων λόγω των πολιτικών τους για τους μετανάστες, ενώ την περασμένη εβδομάδα η Νέα Υόρκη κέρδισε αντίστοιχη υπόθεση εναντίον του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο ίδιος ο Μαμντάνι σχολίασε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ περνά τα στάδια του πένθους. Ξεκίνησε με την άρνηση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Τώρα, έρχεται αντιμέτωπος με το γεγονός ότι θα νικήσουμε».

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, τόνισε σε ανάρτησή της ότι η πολιτεία δικαιώθηκε απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να θέτει σε προτεραιότητα μια σκληρή μεταναστευτική ατζέντα έναντι της ασφάλειας των Αμερικανών».

Οι Νεοϋορκέζοι θα προσέλθουν στις κάλπες στις 4 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



