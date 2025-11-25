Τραμπ: Αποδέχθηκε πρόσκληση Σι για ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Απρίλιο 2026, μετά από «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία που διήρκεσε περίπου μία ώρα την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025. Η επικοινωνία, η πρώτη άμεση επαφή των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο, κάλυψε θέματα όπως ο εμπορικός πόλεμος, η κρίση στην Ουκρανία, η Ταϊβάν και η καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε την ανάγκη διατήρησης της θετικής δυναμικής στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, βασισμένη σε «ισότητα, σεβασμό και αμοιβαία ωφέλεια». Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Πεκίνου για την Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντάς την ως «ακέραιο μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης» και κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, ο Σι εξέφρασε την υποστήριξη της Κίνας σε όλες τις πρωτοβουλίες ειρήνης στην Ουκρανία, προτρέποντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους και να προωθήσουν διαλόγους.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ καλή» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέροντας ότι συζητήθηκαν θέματα όπως η Ουκρανία, η φαιντανύλη και οι εξαγωγές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων. «Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είναι «εξαιρετικά ισχυρές». Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον Σι για επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα το 2026.

Η συνομιλία έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, με τον εμπορικό πόλεμο να επηρεάζει από σπάνιες γαίες και σόγια μέχρι τελωνειακούς δασμούς, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές και διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο σε εμπορική εκεχειρία ενός έτους, με την Κίνα να αναστέλλει εξαγωγικούς περιορισμούς και τις ΗΠΑ να μειώνουν δασμούς και να αυξάνουν αγορές σόγιας. Παρά τις προκλήσεις, και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο χώρες, ενώ η αντιπαράθεση τις βλάπτει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



