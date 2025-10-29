Τραμπ: Δέσμευση για αποκλιμάκωση στην κορεατική χερσόνησο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως σκοπεύει να συμβάλει στη μείωση της έντασης μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας, κατά την επίσκεψή του στη Σεούλ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη σύνοδο του φόρουμ APEC που πραγματοποιείται στην πόλη Γκιονγκτζού.

Προερχόμενος από το Τόκιο, όπου ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη, ο Τραμπ είχε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ και ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, με στόχο –όπως είπε– «να λυθούν πολλά ζητήματα».

«Δεν θα αυτοσχεδιάσουμε. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στους δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μειώσει τους δασμούς κατά της Κίνας, τους οποίους είχε επιβάλει σε αντίποινα για τη διαχείριση της κρίσης της φαιντανύλης. Παράλληλα, εκτίμησε πως μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Νότιας Κορέας θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «πολύ σύντομα», παρότι οι διαπραγματεύσεις για τις επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Εθνικό Μουσείο της Κορέας, ο Τραμπ τιμήθηκε με το Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα, την υψηλότερη διάκριση της χώρας. Ο πρόεδρος Λι δεσμεύτηκε για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, ενώ ο Αμερικανός ηγέτης επανέλαβε την πρόθεσή του να συμβάλει στη σταθερότητα στην περιοχή.

«Θα εργαστούμε σκληρά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και όλους τους εμπλεκόμενους για την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό έχει νόημα», υπογράμμισε, αναφερόμενος στη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο Κορεών, οι οποίες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1953.

Η Νότια Κορέα αποτελεί τον τρίτο σταθμό της ασιατικής περιοδείας του Τραμπ, μετά τη Μαλαισία και την Ιαπωνία. Στη Μαλαισία ανακοίνωσε σειρά διμερών εμπορικών συμφωνιών και χαιρέτισε την υπογραφή εκεχειρίας μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, ενώ στο Τόκιο συναντήθηκε με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, επικροτώντας τη δέσμευσή της για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και συνεργασία σε θέματα σπάνιων γαιών.

Η αμερικανική και η ιαπωνική πλευρά έδωσαν στη δημοσιότητα κατάλογο με επενδυτικά έργα στις ΗΠΑ, στα οποία αναμένεται συμμετοχή ιαπωνικών εταιρειών.

