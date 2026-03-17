Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός» – Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα σκληρή τοποθέτηση για τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια καμίας χώρας για να κινηθούν στρατιωτικά στην περιοχή. Η δήλωσή του ήρθε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ έχουν ήδη ενημερώσει την Ουάσινγκτον πως δεν θέλουν να εμπλακούν στην αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Νέα πυρά κατά του ΝΑΤΟ

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ επανέφερε την πάγια κριτική του κατά της Συμμαχίας, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί «μονόπλευρα», με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν τεράστιο βάρος για την ασφάλεια των συμμάχων τους χωρίς αντίστοιχη ανταπόκριση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται πλέον ούτε επιθυμεί τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ στην ίδια αποστροφή συμπεριέλαβε και την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα.

BREAKING: Trump now says he doesn’t need any help for Iran & Strait of Hormuz: The United States has been informed by most NATO “Allies” that they don’t want to get involved in our military operation against Iran, despite agreeing that Iran must not have a nuclear weapon. I’m… pic.twitter.com/hm7HqKsciV — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Από τα αιτήματα βοήθειας στο «δεν χρειαζόμαστε κανέναν»

Η νέα γραμμή του Τραμπ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή έρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετά τις δημόσιες πιέσεις που είχε ασκήσει προς συμμάχους και εταίρους για να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Προηγούμενες αναφορές έδειχναν ότι η αμερικανική πλευρά είχε ζητήσει από περίπου επτά χώρες να συμβάλουν με πλοία ή άλλα μέσα σε μια πολυεθνική επιχείρηση επιτήρησης και προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Η αλλαγή τόνου φαίνεται να συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις απάντησαν επιφυλακτικά ή αρνητικά. Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, δεν έδειξαν διάθεση να εμπλακούν σε μια στρατιωτική αποστολή στο Ορμούζ όσο η σύγκρουση με το Ιράν παραμένει ανοιχτή.

Το κλίμα αποστάσεων από τους συμμάχους

Η απροθυμία αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί και σε δημόσιες τοποθετήσεις. Η ΕΕ, μέσω της Κάγια Κάλας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διάθεση να επεκταθεί η αποστολή Aspides από την Ερυθρά Θάλασσα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ και ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε σχετική επιχείρηση όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Το ευρύτερο μήνυμα από την Ευρώπη είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να μετατραπούν σε μέρος μιας ευρύτερης πολεμικής κλιμάκωσης.

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον

Με τη νέα του ανάρτηση, ο Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει την αμερικανική στάση ως πλήρως αυτόνομη και στρατιωτικά αυτάρκη. Παράλληλα, όμως, η ίδια η ανάγκη να ζητηθεί στήριξη τις προηγούμενες ημέρες δείχνει ότι το Ορμούζ παραμένει ένα πεδίο με τεράστιο επιχειρησιακό και γεωπολιτικό βάρος. Το στενό παραμένει κρίσιμο για τη διεθνή αγορά ενέργειας και γι’ αυτό η συζήτηση γύρω από το ποιος θα αναλάβει την ασφάλειά του συνεχίζει να προκαλεί τριβές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους. Αυτή είναι η ουσία πίσω από τη νέα τοποθέτηση Τραμπ: λιγότερο ένδειξη αυτάρκειας και περισσότερο αντανάκλαση της δυσκολίας του να συγκροτήσει διεθνή στήριξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



