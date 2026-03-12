Τραμπ: «Μικρή εκδρομή» ο πόλεμος στο Ιράν «για να ξεφορτωθούμε τους κακούς»

Τραμπ: «Μικρή εκδρομή» ο πόλεμος στο Ιράν «για να ξεφορτωθούμε τους κακούς»
12 Μαρ. 2026 7:59
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την περιοδεία του σε Οχάιο και Κεντάκι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν ως «μικρή εκδρομή» για να «ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».

Σε ομιλίες του σε εργοστάσιο στο Σινσινάτι (Οχάιο) και στη Χεβρώνα (βόρειο Κεντάκι), ο Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς για τις αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και βενζίνης, που συνδέονται με τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. «Η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, θα πέσει περισσότερο από όσο καταλαβαίνει ο καθένας», δήλωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι εξουσιοδότησε την αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ από την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «έχει τελειώσει από την πρώτη στιγμή υπέρ των ΗΠΑ», με τον αμερικανικό στρατό να παραμένει στην περιοχή «για να ολοκληρώσει τη δουλειά». Σε άλλο σημείο είπε: «Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια στο Ιράν. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν». Υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό ναυτικό έχει «σχεδόν εξολοθρευτεί», με τις ΗΠΑ να έχουν καταρρίψει 58 πολεμικά πλοία και 31 πλοία που τοποθετούσαν νάρκες.

Ο πόλεμος, που βρίσκεται στην 13η ημέρα του, συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, με άνοδο τιμών πετρελαίου και ανησυχίες στους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών Νοεμβρίου 2026, όπου το κόμμα διατηρεί οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο.

Στο Κεντάκι, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφή για το κόμμα» και υποστηρίζοντας τον αντίπαλό του Εντ Γκάλρεϊν στις προκριματικές της 19ης Μαΐου. Ο Μάσι, γνωστός επικριτής του Τραμπ, δήλωσε αισιόδοξος, λέγοντας ότι ακόμη και με την κριτική του προέδρου θα κερδίσει.

Μετά την περιοδεία, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα» και ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν την ανοικοδόμηση «σχεδόν αδύνατη» αν χτυπήσουν κρίσιμους τομείς της Τεχεράνης.

