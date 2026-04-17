Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, o Πάπας Λέων, η Κλαούντια Σέινμπαουμ, η Ζόε Σαλντάνα, ο Σούνταρ Πιτσάι, η Κέιτ Χάντσον, η Βικτόρια Μπέκαμ περιλαμβάνονται στην ετήσια λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους για το 2026.

Όπως σημειώνει η διευθύνουσα σύμβουλος του περιοδικού TIME, Jessica Sibley, η φετινή λίστα με τυους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη ξεχωρίζει εκείνους που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά βοηθούν να τις διαμορφώσουν είτε αυτό αφορά την πολιτική, την τεχνολογία, την τέχνη ή τη δημόσια συζήτηση. Από την πλευρά του, ο αρχισυντάκτης Sam Jacobs τονίζει ότι δεν υπάρχει ένα μόνο κριτήριο για την επιρροή: κάθε χρόνο η λίστα προσπαθεί να αποτυπώσει τις ιστορίες και τα πρόσωπα που καθορίζουν την εποχή τους.

Από τη μία πλευρά της λίστας βρίσκονται οι παραδοσιακές μορφές ισχύος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Πάπας Λέων, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ Σέινμπαουμ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Μαρκ Κάρνεϊ. Πρόσωπα που δεν καταλαμβάνουν απλώς χώρο στην επικαιρότητα, αλλά επηρεάζουν την αίσθηση σταθερότητας, σύγκρουσης και κατεύθυνσης ενός ολόκληρου κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κείμενό του ο αρχισυντάκτης του TIME συνδέει ευθέως τη φετινή λίστα με έναν κόσμο που παραμένει «στον κόσμο του Τραμπ», με τον πόλεμο στο Ιράν και με την παρουσία τεσσάρων μελών της κυβέρνησής του στη λίστα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα.

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται τα πρόσωπα που δεν κυβερνούν κράτη, αλλά κυβερνούν ρυθμούς, εικόνες και διαθέσεις. Ο MrBeast ως ίσως η πιο ακραία μορφή creator power, η Jennie ως παγκόσμια ποπ ορατότητα, η Ζόε Σαλντάνα και ο Βάγκνερ Μόουρα ως σταρ με ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα και η Νίκι Γκλέιζερ ως μια φιγούρα που έχει περάσει από την τηλεοπτική στιγμή στο κεντρικό μιντιακό κάδρο.

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πόλους μπαίνει δυνατά και η τεχνολογία: Ο Σούνταρ Πιτσάι, o Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι της Anthropic βρίσκονται στη λίστα του Time.

Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται για 14η φορά, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη φετινή επιλογή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μέσα για 8η φορά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για 5η. Στο άλλο άκρο, η 20χρονη Alysa Liu είναι η νεότερη παρουσία και η 96χρονη Dolores Huerta η μεγαλύτερη. Η επιρροή, με άλλα λόγια, δεν εμφανίζεται εδώ ούτε με μία ηλικία ούτε με ένα μόνο πρόσωπο εξουσίας.

Εξίσου ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η ίδια η λίστα. Η φετινή λίστα δεν έρχεται μόνη της, αλλά πλαισιώνεται από τέσσερα διεθνή εξώφυλλα με τη Ζόε Σαλντάνα, τη Νίκι Γκλέιζερ, τον Βάγκνερ Μόουρα και τον Λουκ Κομπς, από το TIME100 Summit στις 22 Απριλίου, από το gala στις 23 Απριλίου και, για πρώτη φορά, από ζωντανή μετάδοση του κόκκινου χαλιού.

