Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ολόκληρο το South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε άγνοια για την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα και προειδοποίησε για σκληρή αμερικανική απάντηση σε νέα πλήγματα στο Ras Laffan.

19 Μαρ. 2026 7:40
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε μαζική καταστροφή ολόκληρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση που έπληξε ένα σχετικά μικρό τμήμα του South Pars πραγματοποιήθηκε από οργή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία γνώση ή εμπλοκή σε αυτήν, όπως και το Κατάρ, το οποίο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη γεγονότα, προέβη σε άδικη και αβάσιμη επίθεση σε τμήμα της εγκατάστασης LNG του Κατάρ. Δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στο South Pars, εκτός εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο «αθώο» Κατάρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ – με ή χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ – θα καταστρέψουν ολοσχερώς το κοίτασμα με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει τέτοιας κλίμακας καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων συνεπειών για το μέλλον του Ιράν, αλλά διεμήνυσε ότι δεν θα διστάσει εάν υπάρξει νέα επίθεση στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.

Η ανάρτηση έγινε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή. Η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) μετέδωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026 πύραυλος έπληξε ξανά εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία είχε υποστεί ζημιές και την προηγούμενη ημέρα. Το δίκτυο ανέφερε μέσω Telegram ότι το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν καίγεται.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ γνωστοποίησε μέσω X ότι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και στοχοποίησαν τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, προκαλώντας ζημιές. Η QatarEnergy ανέφερε «εκτεταμένες ζημιές» στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:13 Αχαΐα: Βράβευση των «πρωταθλητών» στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς
8:02 Εξωδικαστικός: Νέα ευκαιρία για διάσωση της πρώτης κατοικίας, πώς οι οφειλέτες μπορούν να σώσουν το σπίτι τους
7:56 Στους δρόμους οι υγειονομικοί: Πανελλαδική απεργία
7:48 Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλες για τη Σύνοδο Κορυφής, στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος
7:40 Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ολόκληρο το South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατ
7:31 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:24 Ο καιρός σήμερα Πέμπτη 19/3: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:16 Άλμα στις τιμές του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 112 δολάρια το Brent
7:08 Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, νεκροί σε Ισραήλ
7:00 Προέχει η προστασία
23:44 Η υγεία του πατέρα καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της εγκυμοσύνης
23:28 Καβάλα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 7χρονου από θυρίδα παραλαβής δεμάτων
23:15 ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 1.654 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
22:59 Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
