Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ολόκληρο το South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε μαζική καταστροφή ολόκληρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση που έπληξε ένα σχετικά μικρό τμήμα του South Pars πραγματοποιήθηκε από οργή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία γνώση ή εμπλοκή σε αυτήν, όπως και το Κατάρ, το οποίο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη γεγονότα, προέβη σε άδικη και αβάσιμη επίθεση σε τμήμα της εγκατάστασης LNG του Κατάρ. Δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στο South Pars, εκτός εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο «αθώο» Κατάρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ – με ή χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ – θα καταστρέψουν ολοσχερώς το κοίτασμα με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει τέτοιας κλίμακας καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων συνεπειών για το μέλλον του Ιράν, αλλά διεμήνυσε ότι δεν θα διστάσει εάν υπάρξει νέα επίθεση στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.

Η ανάρτηση έγινε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή. Η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) μετέδωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026 πύραυλος έπληξε ξανά εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία είχε υποστεί ζημιές και την προηγούμενη ημέρα. Το δίκτυο ανέφερε μέσω Telegram ότι το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν καίγεται.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ γνωστοποίησε μέσω X ότι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και στοχοποίησαν τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, προκαλώντας ζημιές. Η QatarEnergy ανέφερε «εκτεταμένες ζημιές» στην περιοχή.

