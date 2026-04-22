Τραμπ: «Πιθανές νέες συνομιλίες τις επόμενες ώρες με το Ιράν»

Με την δεύτερη συνάντηση στο Πακιστάν να μην έγινε τελικά, τις τελευταίες ώρες έρχονται θετικά μηνύματα για την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να προκύψουν ακόμη και έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και πηγές από το Πακιστάν, που μίλησαν στη New York Post.

Πηγές στο Ισλαμαμπάντ αναφέρθηκαν σε θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, ανανεώνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Σε σχετική ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με μήνυμα ότι «είναι πιθανό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας με το Ιράν, έως ότου η ιρανική πλευρά καταθέσει ενιαία πρόταση, ξεπερνώντας τις εσωτερικές της διαφοροποιήσεις.

Σε ανάρτησή του την Τρίτη στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον αποκλεισμό και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί έως την υποβολή πρότασης και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο να βασίζεται στην εκτίμηση της προόδου αυτών των ενεργειών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, παρά την έντονη ρητορική, η εκεχειρία τηρείται μέχρι στιγμής, χωρίς να καταγράφεται στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη θετικής πρόθεσης για συνέχιση του διαλόγου.

