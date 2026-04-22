Τραμπ: «Πιθανές νέες συνομιλίες τις επόμενες ώρες με το Ιράν»

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας με το Ιράν

Τραμπ: «Πιθανές νέες συνομιλίες τις επόμενες ώρες με το Ιράν»
22 Απρ. 2026 17:17
Με την δεύτερη συνάντηση στο Πακιστάν να μην έγινε τελικά, τις τελευταίες ώρες έρχονται θετικά μηνύματα για την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να προκύψουν ακόμη και έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και πηγές από το Πακιστάν, που μίλησαν στη New York Post.

Πηγές στο Ισλαμαμπάντ αναφέρθηκαν σε θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, ανανεώνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Σε σχετική ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με μήνυμα ότι «είναι πιθανό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας με το Ιράν, έως ότου η ιρανική πλευρά καταθέσει ενιαία πρόταση, ξεπερνώντας τις εσωτερικές της διαφοροποιήσεις.

Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas

Σε ανάρτησή του την Τρίτη στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον αποκλεισμό και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί έως την υποβολή πρότασης και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο να βασίζεται στην εκτίμηση της προόδου αυτών των ενεργειών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, παρά την έντονη ρητορική, η εκεχειρία τηρείται μέχρι στιγμής, χωρίς να καταγράφεται στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη θετικής πρόθεσης για συνέχιση του διαλόγου.

18:54 Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
18:45 Μελέτες προειδοποιούν: Πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη
18:41 Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε
18:36 Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα
18:32 Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
18:29 Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
18:22 Κώδικας Αυθεντικότητας: Πώς οι Τοπικές Παραδόσεις Γίνονται Παγκόσμια Τάση Μόδας
18:22 Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της
18:20 Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!
18:12 Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης
18:07 Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
18:03 Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς
18:00 Η Τατιάνα Λοβέρδου μιλάει έξω από τα δόνια στην «Π»: «Απαγορευμένη η σύμπραξη με το ΔΗΠΕΘΕ»
17:55 Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:46 Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
17:44 Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
17:38 Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
