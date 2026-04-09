Τραμπ: Προειδοποίηση για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου» αν παραβιαστεί η εκεχειρία

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της Ουάσινγκτον σε περίπτωση που καταρρεύσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα διατηρήσουν την παρουσία τους εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι την πλήρη και οριστική εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

[contaisu_summary]

Οι όροι της συμφωνίας και η απειλή κλιμάκωσης

Ο κ. Τραμπ υπογράμμισε πως η τρέχουσα συμφωνία προβλέπει ρητά την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τη δέσμευση για τερματισμό των πυρηνικών επιδιώξεων της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «υποβαθμισμένο εχθρό».

Σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε στρατιωτική απάντηση μεγάλης κλίμακας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι «μεγαλύτερες και ισχυρότερες από οτιδήποτε έχει δει ο πλανήτης μέχρι σήμερα».

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις

Αναφερόμενος στην κατάσταση του αμερικανικού στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως το προσωπικό και τα μέσα των ΗΠΑ διαθέτουν πλήρη επάρκεια πυρομαχικών και εξοπλισμού. «Ο στρατός μας ξεκουράζεται και προετοιμάζεται για την επόμενη αποστολή του», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως η χώρα επέστρεψε δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Πιέζει ή το εννοεί; Ο Τραμπ συζητά την έξοδο των ΗΠΑ από το NATO

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εξαπολύσει βολές κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, καταλογίζοντάς τους απραξία αναφορικά με την επιχείρηση για τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συνεισφορά της Συμμαχίας σε κρίσιμες στιγμές, επαναφέροντας μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερες αναφορές του για τη Γροιλανδία.

