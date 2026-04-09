Τραμπ: Προειδοποίηση για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου» αν παραβιαστεί η εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε ετοιμότητα γύρω από το Ιράν, θέτοντας ως απαράβατους όρους τη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

09 Απρ. 2026 7:10
Pelop News

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της Ουάσινγκτον σε περίπτωση που καταρρεύσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα διατηρήσουν την παρουσία τους εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι την πλήρη και οριστική εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Διαβάστε επίσης: Στενά του Ορμούζ: Η επαναλειτουργία δεν αρκεί – Η αποκατάσταση της παγκόσμιας ενέργειας θα πάρει μήνες

Οι όροι της συμφωνίας και η απειλή κλιμάκωσης

Ο κ. Τραμπ υπογράμμισε πως η τρέχουσα συμφωνία προβλέπει ρητά την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τη δέσμευση για τερματισμό των πυρηνικών επιδιώξεων της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «υποβαθμισμένο εχθρό».

Σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε στρατιωτική απάντηση μεγάλης κλίμακας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι «μεγαλύτερες και ισχυρότερες από οτιδήποτε έχει δει ο πλανήτης μέχρι σήμερα».

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις

Αναφερόμενος στην κατάσταση του αμερικανικού στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως το προσωπικό και τα μέσα των ΗΠΑ διαθέτουν πλήρη επάρκεια πυρομαχικών και εξοπλισμού. «Ο στρατός μας ξεκουράζεται και προετοιμάζεται για την επόμενη αποστολή του», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως η χώρα επέστρεψε δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Πιέζει ή το εννοεί; Ο Τραμπ συζητά την έξοδο των ΗΠΑ από το NATO

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εξαπολύσει βολές κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, καταλογίζοντάς τους απραξία αναφορικά με την επιχείρηση για τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συνεισφορά της Συμμαχίας σε κρίσιμες στιγμές, επαναφέροντας μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερες αναφορές του για τη Γροιλανδία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:11 Ναύπακτος: Τριήμερο εκδηλώσεων για την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
