Τραγικές μαρτυρίες Ισπανών από την πλημμύρα: «Υπάρχει ένας νεκρός στο σπίτι μου» ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι της επαρχίας της Βαλένθια μιλούν για τις δραματικές στιγμές που βίωσαν όταν απειλήθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών που έπληξαν την νοτιοανατολική Ισπανία.

Στην Utiel,οι κάτοικοι έχουν βγει αρχίσει ήδη να προσπαθούν καθαρίσουν τις περιουσίες τους από τις λάσπες και να περισώσουν ό,τι μπορούν.

Στη μικρή πόλη των 11.000 κατοίκων έπεσαν 230 χιλιοστά βροχής μέγεθος τριπλάσιο από το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ και θεωρείται μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι ιστορίες των κατοίκων για το πώς επέζησαν και τι είδαν συγκλονίζει.

«Η θλίψη είναι για τους ανθρώπους που πέθαναν και ήταν τόσοι πολλοί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Η πραγματικότητα είναι, όπως σας είπα, αυτές είναι οι οικονομίες μου, η προσπάθειά μου, η ζωή μου. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ζωντανοί», είπε μία γυναίκα.

Ένας πατέρας περιέγραψε πόσο «ανίσχυρος» ένιωθε ενώ η οικογένειά του κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να σωθεί από τα νερά που έφταναν στο ύψος του στήθους τους.

«Αισθανθήκαμε πραγματικά αδύναμοι που μπορούσαμε να δούμε ότι το ποτάμι ανέβαινε επί μισή ώρα. Έχουμε χάσει σχεδόν τα πάντα, επίσης ήταν ένας τεράστιος φόβος για την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τον γιο μου. Η γυναίκα μου έπρεπε να κρατήσει την κόρη μου στην αγκαλιά της όταν το νερό ήταν σχεδόν ψηλά στο στήθος».

Δραματικές στιγμές βίωσε και μία γυναίκα που έπρεπε όταν το νερό μπήκε στο σπίτι της να καθησυχάσει την κόρη της που έπαθε κρίση πανικού. «Ήταν λίγο σκληρό γιατί η κόρη μου είχε μια στιγμή κρίσης. Ειδικά στο δεύτερο φούσκωμα του ποταμού γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα.

Πίστευε ήδη ότι θα πεθάνουμε. Μου είπε: “Μαμά, καταλαβαίνεις ότι σε 30 λεπτά θα μπορούσαμε να είμαστε νεκροί;” και είπα “όχι”. Είπε “δεν το βλέπεις;” και άρχισε να κλαίει και της είπα “όχι μην ανησυχείς”. Είπα ότι θα πάμε στην ταράτσα, μείνε ήρεμη. Είχε μερικές πολύ δύσκολες στιγμές».

Torrential rain and flooding have killed at least 95 people in Spain’s eastern region of Valencia. The region received a year’s worth of rain in just eight hours in one of the deadliest weather events to hit the country https://t.co/dOCXYVg39M pic.twitter.com/Klpj0v7e8o

— Reuters (@Reuters) October 31, 2024