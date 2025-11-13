Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη, εγκλωβίστηκε σε φούρνο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δαμασίου Λάρισας ο θάνατος μιας 49χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε εργατικό ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11). Η άτυχη εργαζόμενη, που απασχολούνταν σε φούρνο της περιοχής, εγκλωβίστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε μηχάνημα του χώρου εργασίας.

Παρά την άμεση ανταπόκριση των συναδέλφων της και την επέμβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, η 49χρονη δεν κατάφερε να επιβιώσει. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

