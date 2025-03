Τραγωδία δίχως τέλος στη Μιανμάρ, περισσότεροι από 1660 οι νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγωδία στη Μιανμάρ δεν έχει τέλος! Διασώστες καταβάλλουν πλέον υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανασύρουν παγιδευμένους, ψάχνοντας ακόμα και με γυμνά χέρια κάτω από τα χαλάσματα, που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία οι νεκροί ανέρχονται σε περισσότερους από 1.660.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή Μανταλέι άνθρωποι που επέζησαν διηγούνται ιστορίες τρόμου και απόγνωσης. «Ο κόσμος σκάβει με τα χέρια για να απομακρύνει τα μπάζα» περιέγραψε πολίτης στο BBC, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του υπό τον φόβο αντιποίνων από τη χούντα.

Το πρωί της Παρασκευής, οι διασώστες εντόπισαν κάτω από τα συντρίμμια ένα παιδί που ψιθύριζε ότι διψά. «Έδωσα στο παιδί ένα καλαμάκι, για να μπορέσει να φτάσει το νερό μέσα από τα χαλάσματα» είπε ο ίδιος. «Ακούω φωνές να καλούν σε βοήθεια» συμπλήρωσε.

Οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν σταματούν με την απεγκλώβιση. «Προσπαθούμε να σώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, αλλά ακόμα κι όταν καταφέρνουμε να τους μεταφέρουμε στο νοσοκομείο, δεν μπορούν να τους περιθάλψουν. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό» τόνισε ο ίδιος.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη μεγάλη έλλειψη καυσίμων, που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία αντλιών νερού και τη μεταφορά τραυματιών.

Υπό κανονικές συνθήκες, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί νέοι θα βοηθούσαν στις διασώσεις. Όμως, από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος υποχρεωτικής στράτευσης τον Φεβρουάριο του 2024, πολλοί είτε έχουν εγκαταλείψει τις πόλεις είτε έχουν ενταχθεί σε αντιστασιακές ομάδες. «Αν επιστρέψουν, θα συλληφθούν. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν πολλά νέα χέρια να βοηθήσουν» εξήγησε.



Κάτοικοι κοιμούνται στους δρόμους

Την ίδια ώρα, καθώς έπεσε η νύχτα στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, οι δρόμοι γέμισαν με πρόχειρες σκηνές και κουβέρτες. Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να διανυκτερεύσουν έξω, φοβούμενοι ότι τα σπίτια τους ίσως δεν αντέξουν άλλο έναν σεισμό.

«Φοβόμαστε ότι κάποια αδύναμα κτίρια μπορεί να καταρρεύσουν» δήλωσε πολίτης στον Guardian.

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών «Sky Villa», 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιε Αούνγκ, προτού η γυναίκα διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο Εγκέλαδος προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Horrendous scenes from earthquake stricken Myanmar, where the death toll will be in there thousands pic.twitter.com/hZ1GcztcPA#Myanmar #MyanmarEarthquake #earthquake #Mandalay

— Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) March 29, 2025

Ενας διασώστης στην πόλη Μανταλέι, η βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε στο BBC ότι σκάβει με γυμνά χέρια μέσα στα χαλάσματα, προσπαθώντας να απεγκλωβίσει ανθρώπους που καλούν σε βοήθεια. «Οι άνθρωποι ουρλιάζουν για βοήθεια. Αισθάνομαι τόσο απελπισμένος», δήλωσε ο άνδρας, ο οποίος είναι μέλος μιας ομάδας διάσωσης που αποτελείται από πολίτες.

WATCH: Terrifying pool videos show powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand pic.twitter.com/klYPhpiAxb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 29, 2025



Μια επιζώσα είπε πώς άκουγε τις φωνές των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί μέσα σε ένα ξενοδοχείο που είχε καταρρεύσει. «Ακούω μητέρες να κλαίνε γιατί τα παιδιά τους είναι ακόμα μέσα στο κτίριο. Είναι απελπιστικό να το βλέπεις», είπε και συνέχισε: «Αυτός ο σεισμός είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή. Χρειαζόμαστε βοήθεια».