Τραγωδία, νεκρός 58χρονος που έκοβε δέντρο, το οποίο τον καταπλάκωσε!

Ανείπωτη τραγωδία σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας, στη Λάρισα, με 58χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο – Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το onlarissa.gr ο άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από δέντρο το οποίο έκοβε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



