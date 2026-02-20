Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Επτά νεκροί όταν όχημα έσπασε τον πάγο

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στη λίμνη Βαϊκάλη, στη Σιβηρία, με επτά ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν κατέληξε στα παγωμένα νερά. Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης, το όχημα που μετέφερε τουρίστες έπεσε σε ρωγμή πάγου πλάτους τριών μέτρων.

Εντοπισμός θυμάτων σε βάθος 18 μέτρων

Όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης της περιφέρειας Ιρκούτσκ, πραγματοποιήθηκε έρευνα με υποβρύχια κάμερα.

«Εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι το βάθος στο συγκεκριμένο σημείο φθάνει τα 18 μέτρα.

«Ξένοι τουρίστες» – Ενημερώθηκε το κινεζικό προξενείο

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, δήλωσε ότι τα θύματα ήταν «ξένοι τουρίστες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Γενικό Προξενείο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο Ιρκούτσκ ενημερώθηκε για το περιστατικό. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε επισήμως ότι όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι, αν και ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για Κινέζους τουρίστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνθρωπος διασώθηκε.

Κλειστοί οι «δρόμοι πάγου»

Η λίμνη Βαϊκάλη, η βαθύτερη και μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή χειμερινό προορισμό.

Κατά τη διάρκεια σύντομης περιόδου τον χειμώνα, ανοίγουν προσωρινοί δρόμοι πάνω στον πάγο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας. Η οδήγηση εκτός αυτών των ορίων απαγορεύεται.

Ο Κομπζέφ διευκρίνισε ότι οι δρόμοι αυτοί δεν είναι ανοικτοί αυτή τη στιγμή.

Σε εξέλιξη ποινική έρευνα

Οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη κινήσει ποινική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους της οδήγησης σε παγωμένες επιφάνειες, ακόμη και σε περιοχές όπου λειτουργούν εποχικοί «δρόμοι πάγου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



