Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση

Σοκ προκαλεί στην Ισπανία η κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, που βρισκόταν υπό ανακαίνιση για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Νεκροί τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους και η αρχιτέκτονας του έργου.

08 Οκτ. 2025 11:35
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μαδρίτη, όταν κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση και επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα πτώματα από τα συντρίμμια, 15 ώρες μετά την κατάρρευση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τα πτώματα των ανθρώπων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τα θύματα είναι τρεις εργάτες, ηλικίας 30 έως 50 ετών, από τον Ισημερινό, το Μαλί και τη Γουινέα, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης. Άλλοι τρεις εργάτες τραυματίστηκαν, ενώ η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα, με τη συμμετοχή αστυνομικών, πυροσβεστών, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Ένας από τους επιζώντες, ο Μιχαήλ, ο οποίος χειριζόταν την αντλία σκυροδέματος στους χαμηλούς ορόφους, περιέγραψε τη στιγμή της καταστροφής: «Είδα ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και άρχισα να τρέχω. Ήμουν ο πρώτος που έτρεξε. Δεν με ένοιαζε τίποτα – πρώτα να σωθώ εγώ και μετά, αν μπορώ, να βοηθήσω τους άλλους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου ανακαινιζόμενων κτιρίων της Μαδρίτης, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε κατασκευαστεί το 1965 και είχε χαρακτηριστεί «ακατάλληλο» έπειτα από τεχνικούς ελέγχους το 2012 και το 2022, λόγω της κατάστασης της πρόσοψης, των μεσοτοίχων και του αποχετευτικού του συστήματος.

Το πρώην κτίριο γραφείων, το οποίο βρίσκεται σε τουριστική περιοχή κοντά στην όπερα και στα βασιλικά ανάκτορα, είχε αγοραστεί το 2022 από το σαουδαραβικό επενδυτικό fund RSR έναντι 24,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανακαίνισή του είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2024 και αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, η οποία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ανακαινιζόμενων κτιρίων στη Μαδρίτη, καθώς οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης και τυχόν ευθύνες της αναδόχου εταιρείας.
