Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Φορτηγό μπούκαρε σε αγορά, δύο νεκροί και 18 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Νότια Κορέα έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σε αγορά της πόλης Μπουτσάν, κοντά στη Σεούλ. Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πάγκους και καταστήματα, παρασύροντας περαστικούς και εμπόρους, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 18 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ο εξηντάχρονος οδηγός του οχήματος φέρεται να έκανε όπισθεν για περίπου 30 μέτρα προτού επιταχύνει ξαφνικά και εισβάλει στην αγορά, διανύοντας συνολικά περίπου 150 μέτρα ανεξέλεγκτης πορείας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αξιωματικός της πυροσβεστικής επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν άτομα σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται από την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, ενώ ο ίδιος απέδωσε το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη, υποστηρίζοντας ότι το φορτηγό επιτάχυνε ξαφνικά λόγω αύξησης των στροφών του κινητήρα.

Το όχημα παραδόθηκε στις αρμόδιες ερευνητικές αρχές για τεχνικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

