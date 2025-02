Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Κατάρρευση υπερυψωμένης διάβασης με τρεις νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν σε τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη Τσεονάν της Νότιας Κορέας. Μια υπερυψωμένη διάβαση κατέρρευσε ξαφνικά σε αυτοκινητόδρομο, παγιδεύοντας εργαζόμενους κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οκτώ εργαζόμενοι καταπλακώθηκαν από τα μπάζα, με τις ομάδες διάσωσης να καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τρεις από αυτούς χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η τραγωδία έχει εγείρει ανησυχίες για την κατάσταση των υποδομών και τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4

— BNO News (@BNONews) February 25, 2025