Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος σε εργοστάσιο, τον καταπλάκωσε μηχάνημα

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε εργοστάσιο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν 35χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε γύρω στις 11:30 το πρωί σε βιομηχανική μονάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο 35χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν μηχάνημα παλετοποίησης έπεσε πάνω του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

