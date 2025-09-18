Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος σε εργοστάσιο, τον καταπλάκωσε μηχάνημα

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος σε εργοστάσιο, τον καταπλάκωσε μηχάνημα
18 Σεπ. 2025 14:45
Pelop News

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε εργοστάσιο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν 35χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε γύρω στις 11:30 το πρωί σε βιομηχανική μονάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο 35χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν μηχάνημα παλετοποίησης έπεσε πάνω του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

