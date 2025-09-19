Τραγωδία στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός γνωστός τραγουδοποιός σε συντριβή αεροσκάφους ΦΩΤΟ

Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα της country μουσικής από τον θάνατο του Brett James, βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή και παραγωγού, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα σε ηλικία 57 ετών. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cirrus SR22T, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, κατέπεσε σε ανοιχτό χωράφι κοντά στο δημοτικό σχολείο Iotla Valley στο Franklin, με αποτέλεσμα να μην επιζήσει κανείς.

Το σχολείο βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μαθητών ή προσωπικού.

Ο Brett James υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της country μουσικής τις δεκαετίες 2000 και 2010, έχοντας γράψει επιτυχίες όπως το «Bottoms Up» του Brantley Gilbert, το «Summer Nights» των Rascal Flatts, αλλά και τραγούδια για μεγάλα ονόματα όπως οι Bon Jovi, Kenny Chesney, Jason Aldean, Tim McGraw και Carrie Underwood.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του θεωρείται το «Jesus Take the Wheel» της Carrie Underwood, που κέρδισε Grammy για καλύτερο country τραγούδι το 2007 και ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς. Το 2020 εισήχθη στο Nashville Songwriters Hall of Fame, τιμώντας τη συνεισφορά του στο είδος.

