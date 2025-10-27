Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 48χρονος Βρετανός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε ελιές ΦΩΤΟ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Ζάκυνθο, με θύμα έναν 48χρονο Βρετανό που κατοικούσε μόνιμα στο νησί.

27 Οκτ. 2025 13:48
Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Ζακύνθου – Κατασταρίου, όταν στο ύψος της περιοχής Πηγαδάκια έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελαιόδεντρα.

Ο 48χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού, τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ζακύνθου, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

