Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 48χρονος Βρετανός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε ελιές ΦΩΤΟ

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Ζακύνθου – Κατασταρίου, όταν στο ύψος της περιοχής Πηγαδάκια έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελαιόδεντρα.

Ο 48χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού, τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ζακύνθου, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

