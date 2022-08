Τραγωδία στην Αίγυπτο: Δεκάδες νεκροί μετά από φωτιά σε εκκλησία

Τραγωδία στην Αίγυπτο με πολλούς νεκρούς και τραυματίες μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό μιας εκκλησίας στην πόλη Γκίζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 40 άτομα έχουν σκοτωθεί και πάνω από 45 είναι τραυματίες. Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που μέσα στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα βρίσκονταν τουλάχιστον 5.000 πιστοί.

Επικράτησε πανικός με αποτέλεσμα πολλά άτομα να ποδοπατηθούν μέσα στην εκκλησία σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ. Στην εκκλησία υπάρχει και βρεφονηπιακός σταθμός και υπάρχει μεγάλος φόβος πολλά από τα θύματα να είναι παιδιά.

45 morti a causa di un incendio scoppiato in una Chiesa Copta al Cairo in Egitto.

Una tragedia immane.

Sentite e dovute condoglianze al popolo egiziano🙏#Egypt #Giza #14agosto

