Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του BINTEO

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην Αλεξανδρούπολη, έπειτα από ημέρες χωρίς επικοινωνία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

05 Δεκ. 2025 11:16
Τραγικό εύρημα στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Πέμπτης, όπου ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του. Οι συγγενείς τους, που είχαν χάσει κάθε επαφή από τη Δευτέρα, ενημέρωσαν την αστυνομία όταν δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και βρήκαν τους δύο ανθρώπους νεκρούς στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς, ανήσυχοι που δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν επί μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι τους το βράδυ της Πέμπτης. Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν τον χώρο και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό, ξαπλωμένο στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός τους πιθανότατα οφείλεται σε αναθυμιάσεις από γεννήτρια βενζίνης, την οποία χρησιμοποιούσαν για ρεύμα. Η συσκευή βρισκόταν σε δωμάτιο δίπλα από εκείνο όπου εντοπίστηκαν. Φαίνεται πως οι δύο άνθρωποι κατέληξαν ενώ κοιμούνταν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.

