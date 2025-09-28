Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, νεκρός ένας επιβάτης

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην βόρεια Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Από τη σφοδρή πτώση, ένας από τους επιβάτες έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε, για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

