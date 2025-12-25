Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

Τραγωδία με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με το veriotis.gr το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Κατά το τοπικό μέσο ο άτυχος νεαρός είχε καταγωγή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στη Βέροια.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

