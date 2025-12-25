Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

Το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
25 Δεκ. 2025 10:56
Pelop News

Τραγωδία με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με το veriotis.gr το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Κατά το τοπικό μέσο ο άτυχος νεαρός είχε καταγωγή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στη Βέροια.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Ο Γιάννης Πάριος γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά και τα εγγόνια του
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:34 Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
13:21 Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
13:09 Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
12:57 Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»
12:44 Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι
12:31 Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί η χοληστερόλη δεν αρκεί πια – Ποιοι δείκτες λένε την αλήθεια
12:18 Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
12:07 Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
11:59 Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου
11:48 Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας
11:37 Πτώση αεροπλάνου στην Τουρκία: Χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
11:26 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
11:17 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
11:05 Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην Άγκυρα: «Σάπια τα αεροσκάφη»
10:56 Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
10:45 Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
10:35 Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ