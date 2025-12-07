Τραγωδία στην Ινδία: 25 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ, ανάμεσά τους και τουρίστες

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στο Άρπορα, Γκόα.

Τραγωδία στην Ινδία: 25 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ, ανάμεσά τους και τουρίστες
07 Δεκ. 2025 12:13
Pelop News

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Άρπορα, στη βόρεια Γκόα της Ινδίας, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και τον τουρισμό της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Birch by Romeo Lane, ένα δημοφιλές εστιατόριο και κλαμπ, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι περισσότεροι νεκροί εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο, όπου δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου, και πέθαναν από ασφυξία.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τουρίστες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τρεις έως τέσσερις ξένους επισκέπτες. Οι υπόλοιποι ήταν εργαζόμενοι του κλαμπ. Οι προσπάθειες ταυτοποίησης συνεχίζονται.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα για να σβήσουν τις φλόγες και να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονταν μέσα. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το κτίριο μετατραπέν σε απανθρακωμένο κέλυφος.

Ο πρωθυπουργός της Γκόα, Πραμόντ Σαουάντ, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας. Διέταξα έρευνα και όσοι ευθύνονται θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες ποινές». Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε το γεγονός βαθιά θλιβερό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ