Τραγωδία στην Ινδία: 25 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ, ανάμεσά τους και τουρίστες

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Άρπορα, στη βόρεια Γκόα της Ινδίας, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και τον τουρισμό της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Birch by Romeo Lane, ένα δημοφιλές εστιατόριο και κλαμπ, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι περισσότεροι νεκροί εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο, όπου δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου, και πέθαναν από ασφυξία.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τουρίστες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τρεις έως τέσσερις ξένους επισκέπτες. Οι υπόλοιποι ήταν εργαζόμενοι του κλαμπ. Οι προσπάθειες ταυτοποίησης συνεχίζονται.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα για να σβήσουν τις φλόγες και να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονταν μέσα. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το κτίριο μετατραπέν σε απανθρακωμένο κέλυφος.

Ο πρωθυπουργός της Γκόα, Πραμόντ Σαουάντ, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας. Διέταξα έρευνα και όσοι ευθύνονται θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες ποινές». Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε το γεγονός βαθιά θλιβερό.

