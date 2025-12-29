Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, καθώς η 78χρονη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από τις φλόγες δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

29 Δεκ. 2025 11:33
29 Δεκ. 2025 11:33
Pelop News

Την τελευταία της πνοή άφησε η 78χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Επταλόφου. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν η ηλικιωμένη γυναίκα και ο σύζυγός της, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 78χρονη έφερε σοβαρά εγκαύματα, διασωληνώθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος, εκτός κινδύνου, σε παθολογική κλινική.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, από όπου οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία μητέρα, τα τρία ανήλικα παιδιά της – τρίδυμα – καθώς και τη γιαγιά τους. Όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Σε δηλώσεις του, ο παππούς των παιδιών ανέφερε ότι η οικογένεια κατάφερε να προστατευτεί μεταφερόμενη σε δωμάτιο χωρίς καπνούς, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων επιχείρησαν συνολικά 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

