Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς

Ένα αεροσκάφος Beechcraft 1900D συνετρίβη την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος της Κολομβίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 15 επιβαινόντων. Δεν υπήρξε κανένας επιζών, όπως επιβεβαίωσε η κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Aerocivil) και η κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Η πτήση NSE 8849 (ή 9R-8895), που εκτελούνταν από την ιδιωτική εταιρεία SEARCA για λογαριασμό της Satena, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Camilo Daza της Κούκουτα (Cúcuta), κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με προορισμό το αεροδρόμιο Aguas Claras της Οκάνια (Ocaña). Η απογείωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 11:42 τοπική ώρα (18:42 ώρα Ελλάδας), ενώ η προγραμματισμένη ώρα άφιξης ήταν στις 12:05.

Η τελευταία επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έγινε στις 11:54, δηλαδή περίπου 10-12 λεπτά πριν από την αναμενόμενη προσγείωση. Μετά από αυτό, χάθηκε κάθε επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε δύσβατη ορεινή ζώνη κοντά στην τοποθεσία Curasica, στην περιοχή La Playa de Belén (ή La Plaja de Belén), στο τμήμα Norte de Santander, εντός της ευρύτερης περιοχής Catatumbo, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία ενόπλων ομάδων και συγκρούσεις.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 13 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ο βουλευτής Diógenes Quintero (ή Ντιόχενες Κιντέρο) και ο Carlos Salcedo (ή Κάρλος Σαλσέδο), υποψήφιος για το Κογκρέσο στις εκλογές του Μαρτίου.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί το σήμα έκτακτης ανάγκης (emergency beacon) του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Satena.

