Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς

Όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής, έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα εσωτερικής πτήσης στο βόρειο τμήμα της χώρας

Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
29 Ιαν. 2026 7:43
Pelop News

Ένα αεροσκάφος Beechcraft 1900D συνετρίβη την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος της Κολομβίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 15 επιβαινόντων. Δεν υπήρξε κανένας επιζών, όπως επιβεβαίωσε η κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Aerocivil) και η κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Η πτήση NSE 8849 (ή 9R-8895), που εκτελούνταν από την ιδιωτική εταιρεία SEARCA για λογαριασμό της Satena, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Camilo Daza της Κούκουτα (Cúcuta), κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με προορισμό το αεροδρόμιο Aguas Claras της Οκάνια (Ocaña). Η απογείωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 11:42 τοπική ώρα (18:42 ώρα Ελλάδας), ενώ η προγραμματισμένη ώρα άφιξης ήταν στις 12:05.

Η τελευταία επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έγινε στις 11:54, δηλαδή περίπου 10-12 λεπτά πριν από την αναμενόμενη προσγείωση. Μετά από αυτό, χάθηκε κάθε επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε δύσβατη ορεινή ζώνη κοντά στην τοποθεσία Curasica, στην περιοχή La Playa de Belén (ή La Plaja de Belén), στο τμήμα Norte de Santander, εντός της ευρύτερης περιοχής Catatumbo, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία ενόπλων ομάδων και συγκρούσεις.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 13 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ο βουλευτής Diógenes Quintero (ή Ντιόχενες Κιντέρο) και ο Carlos Salcedo (ή Κάρλος Σαλσέδο), υποψήφιος για το Κογκρέσο στις εκλογές του Μαρτίου.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί το σήμα έκτακτης ανάγκης (emergency beacon) του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Satena.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:35 ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση έως 17.500 ευρώ για ανέργους που θέλουν να ξεκινήσουν επιχείρηση, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
8:28 Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες
8:27 Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
8:22 Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
8:16 Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»
8:12 ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
8:09 Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια
7:59 ΦΠΑ στην Ελλάδα: Οι υψηλοί συντελεστές, οι εξαιρέσεις και το βάρος στους οικονομικά ευάλωτους
7:58 Νέα σύλληψη στο «θρίλερ» των δυο σορών γυναικών στη Θεσσαλονίκη
7:55 Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες
7:45 Ανεπαρκής προστασία
7:43 Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
7:35 Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας
7:24 Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
7:12 Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα
0:04 Εποποιία του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, θρυλική βραδιά και πρόκριση!
23:57 Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
23:39 Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ