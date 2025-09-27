Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 88χρονος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Αραχωβίτικα της Πάτρας.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ηλικιωμένος αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λ.Σ., ιδιωτικά σκάφη, ένας δύτης και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 88χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ελικόπτερο, στη θαλάσσια περιοχή «Άγιος Βασίλειος». Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, μεταφέρθηκε στην ακτή και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ρίου διενεργεί την προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας και του Ρίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για περιστατικό ενός αγνοούμενου 88χρονου ημεδαπού κολυμβητή, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ” Πάτρας. Αμέσως, ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ιδιωτικά σκάφη και έναν ιδιώτη δύτη, ενώ απογειώθηκε ένα ελικόπτερο (Ε/Π) της Π.Α.. Ο 88χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το Ε/Π στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, ανασύρθηκε από ένα ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ακτή. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



