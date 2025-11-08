Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ντιλόβασι της βορειοδυτικής Τουρκίας, όταν φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο αρωμάτων, αφήνοντας πίσω της έξι νεκρούς και έναν τραυματία. Οι φλόγες τύλιξαν το διώροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί σε κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και μονάδα παρασκευής αρωμάτων. Μέσα σε λίγη ώρα, δύο όροφοι καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό της περιοχής.

Επτά άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στο εργοστάσιο. Από αυτούς, έξι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των θυμάτων.

Dilovası’nda mahalle arasında bir parfüm fabrikası. Çıkan yangında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. pic.twitter.com/zp0nmnduMb — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) November 8, 2025

Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της φωτιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ξεκίνησε από δεξαμενή εύφλεκτων υλικών, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μαρτυρίες σοκ

«Ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη και όταν βγήκα έξω, είδα έναν άνθρωπο να καίγεται», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Acı bir okay, Allah ailelerine sabır versin. 🤲🏻 pic.twitter.com/7IHcCfCf9M — sevda turkusev (@sevdaturkusev) November 8, 2025



Άλλος αυτόπτης πρόσθεσε: «Άκουγα φωνές από μέσα, αλλά δεν μπορούσα να μπω. Έλεγαν ότι υπήρχαν τέσσερα ή πέντε άτομα εγκλωβισμένα. Άκουσα κραυγές».

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda yangın çıktı ⤵️ ▪️ Olayda 6 kişi hayatını kaybetti pic.twitter.com/n8zsMY86rO — 𝐂𝐚𝐜𝐚 𝐁𝐞𝐲 (@1Cacabeyy_cb) November 8, 2025

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα αποκαΐδια για τυχόν άλλα θύματα ή αγνοούμενους.

