Τραγωδία στις ΗΠΑ: 13χρονη σκότωσε την 7χρονη αδερφή της με χασαπομάχαιρο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Έγκλημα – σοκ στις ΗΠΑ, όταν 13χρονη φέρεται να δολοφόνησε εν ψυχρώ την 7χρονη αδερφή του.

Το 13χρονο κορίτσι από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ κατηγορείται ότι δολοφόνησε την επτάχρονη αδελφή της ενώ την πρόσεχε. Τα αδέλφια φέρεται να διαπληκτίστηκαν αφού τα άφησαν οι γονείς τους στο σπίτι τους στο Τέιλορ του Μίσιγκαν το Σάββατο.

Η επτάχρονη πήγε στο μπάνιο μετά τον καυγά και στη συνέχεια φέρεται να δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, ανέφερε η εισαγγελία της κομητείας Γουέιν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στο μπάνιο είχε τοποθετηθεί ένα σημείωμα σχετικά με το καζανάκι της τουαλέτας και ξέσπασε ένας λεκτικός καυγάς μεταξύ των κοριτσιών με αφορμή το καζανάκι.

Κατά τη διάρκεια του καυγά, η 13χρονη φέρεται να μαχαίρωσε την αδελφή της στην κοιλιά, το κεφάλι και το λαιμό με ένα χασαπομάχαιρο και ένα κυνηγετικό μαχαίρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έφηβη κάλεσε στη συνέχεια το την άμεση δράση.

Η αδελφή της κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

