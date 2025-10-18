Τραγωδία στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.10.2025) στο Μενίδι, καθώς ο οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 5 το πρωί, στη λεωφόρο Πάρνηθος, όταν – κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προσέκρουσε σε φράχτη και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο.

Παρότι τραυματισμένος, κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, πριν φτάσουν στο σημείο οι διασώστες. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία πρόσκρουση.

