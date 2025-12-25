Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στο Τορίνο, όταν ένας 47χρονος άνδρας κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του, την ώρα που όλοι είχαν συγκεντρωθεί για το εορταστικό γεύμα.

Ο άνδρας, ο Τζιοβάνι Λόπεζ, πνίγηκε ενώ έτρωγε μία μπουκιά πανετόνε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των συγγενών του να τον βοηθήσουν, η κατάσταση αποδείχθηκε εξαιρετικά σοβαρή.

Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο 47χρονος υπέφερε από σοβαρό πνιγμό, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Borgo Nuovo περίπου στις 14:30.

Οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός.

