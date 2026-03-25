Τραγωδία στον Βόλο: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού από το φλεγόμενο σπίτι

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, στον Βόλο, όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε ισόγεια κατοικία στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι μητέρα και κόρη, ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών αντίστοιχα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχείρησε στο σημείο με 19 υπαλλήλους και έξι υδροφόρα οχήματα. Παρά την ταχεία επέμβαση και τον έλεγχο της φωτιάς, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Στο Νοσοκομείο Βόλου διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένας 39χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει βαριά τραύματα ως πολυεγκαυματίας. Οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες αυτοπτών

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν δραματικές σκηνές, με γείτονες να προσπαθούν να βοηθήσουν τον 39χρονο που είχε βγει στην αυλή ενώ φλεγόταν. «Είδα έναν άνθρωπο να φλέγεται στην αυλή. Ένας γείτονας πήδηξε την περίφραξη και πέταξε πάνω του ένα μπουφάν για να σβήσει τις φλόγες», ανέφερε μάρτυρας του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα (σόμπα αλογόνου) που ήρθε σε επαφή με κλινοσκεπάσματα.

Ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας επιβεβαίωσε πως εντός της οικίας εντοπίστηκε θερμαντικό σώμα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί πλήρη έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά.

