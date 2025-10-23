Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στη μαρίνα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, στην Αργολίδα, όταν χειριστής πλωτού γερανού τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ο άνδρας χτυπήθηκε από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Άργους, ενώ οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Λιμεναρχείο Ερμιόνης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



