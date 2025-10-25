Τρεις οι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς το βράδυ της Παρασκευής προς σήμερα(25/10/2025) τα ξημερώματα σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

ΗΠΑ: Με αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική τροφοδοτούν φόβους ότι θα ξεσπάσει πόλεμος με τη Βενεζουέλα

Στην κοινότητα Πετροπαβλίφσκα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε ύστερα από επαναλαμβανόμενους βομβαρδισμούς, όπως ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας. Στην ίδια περιοχή μάλιστα, μια γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την πηγή, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, πολυκατοικίες και καταστήματα.

Η ρωσική επίθεση έπληξε και την πρωτεύουσα Κίεβο, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Η Μόσχα εξαπέλυσε συνολικά εννέα βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Iskander-M και 64 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου διαφόρων τύπων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 50 drones και τέσσερις πυραύλους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



