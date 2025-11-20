Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και το βράδυ στην Πάτρα, σε διαφορετικά περιστατικά, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά εννέα ναρκωτικά δισκία καθώς και δύο τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των περιστάσεων υπό τις οποίες προμηθεύτηκαν τις ουσίες.

