Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα

Σε λίγη ώρα έχουμε την Καθαρά Δευτέρα και αν έχεις αποφασίσει να εντυπωσιάσεις στο οικογενειακό τραπέζι, η Νεκταρία Κοκκινάκη σου έχει τις καλύτερες συνταγές για να τηρήσεις το έθιμο.

Τι θα έλεγες να ξεκινήσεις από μία σπιτική λαγάνα;

Λαγάνα με ταχίνι

Υλικά

300 γραμμ. αλεύρι σκληρό

300 γραμμ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

350 ml χλιαρό νερό

20 ml ελαιόλαδο

2 φακελάκια μαγιά

1,5 κουταλιά της σούπας ταχίνι

½ κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο

½ κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι

20 γραμμ. ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Ζαχαρόνερο

20 ml ζεστό νερό

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Για το πασπάλισμα

Σουσάμι άσπρο

Μαυροσούσαμο

Διαδικασία

Σε ένα μπολάκι ανακατεύετε 150 ml νερό με τη μαγιά και ένα κουταλάκι του γλυκού από τη ζάχαρη, και αφήνετε για ένα τέταρτο να φουσκώσει. Κοσκινίζετε τα αλεύρια σε ένα μπολ, δημιουργείτε μια λακκουβίτσα και προσθέτετε το ελαιόλαδο, το αλάτι, την υπόλοιπη ζάχαρη, τα μπαχαρικά. Ρίχνετε τη μαγιά που έχει φουσκώσει. Σε 200 ml χλιαρό νερό διαλύετε το ταχίνι και προσθέτετε σιγά σιγά στο μίγμα. Ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να έχετε μια μαλακή ζύμη. Σκεπάζετε με μια πετσέτα και αφήνετε μέχρι να διπλασιαστεί. Όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο, χωρίζετε στα δύο. Σε μια λαδόκολλα πασπαλίζετε με λίγο αλεύρι και ανοίγετε τη ζύμη με τη βοήθεια ενός πλάστη στην κλασική μορφή της λαγάνας. Μεταφέρετε τη λαδόκολλα σε ένα ταψί. Αφήνετε ξανά για περίπου μισή ώρα να ξαναφουσκώσει. Διαλύετε τη ζάχαρη στο ζεστό νερό και αλείφετε τη λαγάνα. Πιέζετε με τα δάχτυλα όλη την επιφάνεια της λαγάνας, πασπαλίζετε με τα δύο είδη σουσάμι και ραντίζετε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς αέρα για ένα τέταρτο.

Λαγάνα με μπαχαρικά

Υλικά

300 γραμμ. αλεύρι σκληρό

300 γραμμ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

350 ml χλιαρό νερό

20 ml ελαιόλαδο

2 φακελάκια μαγιά

½ κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο

½ κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι

20 γραμμ. ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Πιπέρι

Ζαχαρόνερο

20 ml ζεστό νερό

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Για το πασπάλισμα

Σουσάμι άσπρο

Μαυροσούσαμο

Διαδικασία

Σε ένα μπολάκι ανακατεύετε 150ml νερό με τη μαγιά και ένα κουταλάκι του γλυκού από τη ζάχαρη, και αφήνετε για ένα τέταρτο να φουσκώσει. Κοσκινίζετε τα αλεύρια σε ένα μπολ, δημιουργείτε μια λακκουβίτσα και προσθέτετε το ελαιόλαδο, το αλάτι, την υπόλοιπη ζάχαρη, τα μπαχαρικά. Ρίχνετε τη μαγιά που έχει φουσκώσει. Ρίχνετε τα 200 ml νερό και ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να έχετε μια μαλακή ζύμη. Σκεπάζετε με μια πετσέτα και αφήνετε μέχρι να διπλασιαστεί. Οταν το ζυμάρι είναι έτοιμο, χωρίζετε στα δύο. Σε μια λαδόκολλα πασπαλίζετε με λίγο αλεύρι και ανοίγετε τη ζύμη με τη βοήθεια ενός πλάστη στην κλασική μορφή της λαγάνας. Μεταφέρετε τη λαδόκολλα σε ένα ταψί. Αφήνετε ξανά για περίπου μισή ώρα να ξαναφουσκώσει. Διαλύετε τη ζάχαρη στο ζεστό νερό και αλείφετε τη λαγάνα. Πιέζετε με τα δάχτυλα όλη την επιφάνεια της λαγάνας, πασπαλίζετε με τα δύο είδη σουσάμι και ραντίζετε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς αέρα για ένα τέταρτο.

Λαγάνα με καλαμποκάλευρο

Υλικά

300 γραμμ. αλεύρι σκληρό

300 γραμμ. καλαμποκάλευρο

350 ml χλιαρό νερό

20 ml ελαιόλαδο

2 φακελάκια μαγιά

½ κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο

20 γραμμ. ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Ζαχαρόνερο

20 ml ζεστό νερό

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Για πασπάλισμα

Σουσάμι άσπρο

Μαυροσούσαμο

Διαδικασία

Σε ένα μπολάκι ανακατεύετε 150 ml νερό με τη μαγιά και ένα κουταλάκι του γλυκού από τη ζάχαρη, αφήνετε για ένα τέταρτο να φουσκώσει. Κοσκινίζετε τα αλεύρια σε ένα μπολ, δημιουργείτε μια λακκουβίτσα και προσθέτετε το ελαιόλαδο, το αλάτι, την υπόλοιπη ζάχαρη, τα μπαχαρικά. Ρίχνετε τη μαγιά που έχει φουσκώσει. Προσθέτετε 200 ml χλιαρό νερό σιγά σιγά στο μίγμα. Ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να έχετε μια μαλακή ζύμη. Σκεπάζετε με μια πετσέτα και αφήνετε μέχρι να διπλασιαστεί. Όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο, χωρίζετε στα δύο. Σε μια λαδόκολλα πασπαλίζετε με λίγο αλεύρι και ανοίγετε τη ζύμη με τη βοήθεια ενός πλάστη στην κλασική μορφή της λαγάνας. Μεταφέρετε τη λαδόκολλα σε ένα ταψί. Αφήνετε ξανά για περίπου μίση ώρα να ξαναφουσκώσει. Διαλύετε τη ζάχαρη στο ζεστό νερό και αλείφετε τη λαγάνα. Πιέζετε με τα δάχτυλα όλη την επιφάνεια της λαγάνας, πασπαλίζετε με τα δύο είδη σουσάμι και ραντίζετε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς αέρα για ένα τέταρτο.

