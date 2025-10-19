Τρένο Πελοποννήσου: Πάνε να κάνουν τη σιδηροδρομική γραμμή ποδηλατόδρομο!

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση μετατροπής της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου–Καλαμάτας, μήκους 244 χιλιομέτρων, σε ποδηλατόδρομο.

Κάτοικοι και φορείς θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για τον σιδηρόδρομο ενώ πάγιο αίτημα παραμένει η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου.

Το μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Τρένου, Νίκος Γιαννακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» δήλωσε πως πρόκειται για ένα δίκτυο, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από τη βελτίωση και επαναλειτουργία της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής.

