Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Η Λυκούρια τίμησε τη μνήμη της Αναστασίας Παπαγγελή

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λυκουριωτών πραγματοποιήθηκε συμβολική συγκέντρωση μνήμης, ως ελάχιστος φόρος τιμής στις ψυχές που χάθηκαν.

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Η Λυκούρια τίμησε τη μνήμη της Αναστασίας Παπαγγελή
01 Μαρ. 2026 12:02
Pelop News

Τρία χρόνια μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, η Λυκούρια δεν ξέχασε.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Αναστασία Παπαγγελή, ένα νέο κορίτσι με καταγωγή από τη Λυκούρια και τα Μαζέικα, που έφυγε τόσο άδικα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λυκουριωτών πραγματοποιήθηκε συμβολική συγκέντρωση μνήμης, ως ελάχιστος φόρος τιμής στις ψυχές που χάθηκαν.

Όπως δήλωσε συγκινημένος το μέλος του Συλλόγου, Σπήλιος Πίστας: «Συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων των θυμάτων των Τεμπών και ιδιαίτερα της Αναστασίας, ενός παιδιού δικού μας, που θα ζει για πάντα στις καρδιές μας». Παράλληλα εξέφρασε την ευχή αυτή η τραγωδία να είναι η τελευταία που συγκλόνισε τη χώρα μας, αναφέρει το Kalavrytanews.com.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ όλοι ευχήθηκαν οι οικογένειες των θυμάτων να βρουν δικαίωση και οι ψυχές των αδικοχαμένων να αναπαυθούν.

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Η Λυκούρια τίμησε τη μνήμη της Αναστασίας Παπαγγελή

