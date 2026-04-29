Τριάδα της ΝΕΠ στους Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες κολύμβησης Λυκείων

Τρία παιδιά της ΝΕΠ αναχώρησαν χθες με προορισμό το ΟΑΚΑ για τους Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες κολύμβησης Λυκείων.

Συγκεκριμένα, ο Φάνης Κουρής, η Μαριάννα Κατσαντώνη και η Ηρα Καραγιάννη διεκδικούν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Σχολικό πρωτάθλημα που θα γίνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον επόμενο Δεκέμβριο.

Καλή επιτυχία Φάνη, Μαριάννα και Ηρα!

Σας ευχόμαστε τα καλύτερα!

