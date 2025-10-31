«Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος επέστρεψε από την Ασία και γιόρτασε με τα παιδιά την γιορτή του Halloween

31 Οκτ. 2025 9:01
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια φιλοξένησαν χθες βράδυ εκατοντάδες παιδιά στο Λευκό Οίκο για την ετήσια γιορτή Halloween, μοιράζοντας σοκολάτες και γλυκά σε μικρούς επισκέπτες που περίμεναν στην ουρά στο South Drive. Η εκδήλωση περιλάμβανε ζωντανή μουσική και υπέροχη διακόσμηση με φθινοπωρινά φύλλα, χρυσάνθεμα και σκαλιστές κολοκύθες στις σκάλες του κτιρίου.

Τα παιδιά στρατιωτικών, αστυνομικών και υπαλλήλων της κυβέρνησης έφθασαν μεταμφιεσμένα ως σούπερ ήρωες, πριγκίπισσες, φαντάσματα, σκελετοί και δεινόσαυροι, δημιουργώντας ένα γιορτινό και πολυποίκιλο σκηνικό. Το προεδρικό ζεύγος, χωρίς κοστούμια –με τον Τραμπ να φοράει μόνο ένα κόκκινο καπέλο με τη λέξη “USA”– εμφανίστηκε στο South Lawn καθώς έδυε ο ήλιος, συνοδευόμενο από ορχηστρική εκδοχή του “Thriller” του Μάικλ Τζάκσον.

Ιδιαίτερα ενθουσιώδεις έμειναν ο Τραμπ και η Μελάνια από τρεις νεαρούς επισκέπτες που είχαν ντυθεί σωσίες τους και ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος χαιρέτησε τον μικρό «σωσία» του με high-five, ενώ δείχνοντας ένα κοριτσάκι ντυμένο Μελάνια, σχολίασε προς τους δημοσιογράφους: “Μελάνια”. Άλλη αξιομνημόνευτη στολή ήταν ένα αυτοσχέδιο “drive-thru” McDonald’s με δύο παιδιά σε καρότσι, αναφορά στην αγαπημένη fast food αλυσίδα του Τραμπ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ και ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού Στίβεν Μίλερ μαζί με τη σύζυγό του Κέιτι.

