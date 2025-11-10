Τριήμερη συμμετοχή του σπιράλ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Τριήμερη συμμετοχή του σπιράλ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
10 Νοέ. 2025 18:39
Pelop News

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ αναφέρει:

Σε ένα ακόμα τακτικό ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) βρέθηκε ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, όπου παρακολούθησε τις εργασίες και συμμετείχε στις επιμέρους συνεδρίες. Ο δημοτικός σύμβουλος ταξίδεψε στην Αλεξανδρούπολη ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να ενημερωθεί για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης -που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Μάλιστα μέσα από αυτό είχε την ευκαιρία να συγχρωτιστεί με αυτοδιοικητικούς όλης της χώρας, μέσα από συζητήσεις σχετικά με την παρούσα κατάσταση, τα αιτήματα και τις προοπτικές των δήμων.

Ο επικεφαλής του σπιράλ ήταν ο μόνος εκπρόσωπος της Πάτρας που παρακολούθησε και τις τρεις ημέρες του Συνεδρίου. Παρέμεινε, μάλιστα, μέχρι και την κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου, κατά την οποία διαμορφώθηκε το τελικό ψήφισμα «διεκδίκησης της οικονομικής και θεσμικής ενίσχυσης των δήμων». Στο μεταξύ, με την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, συμμετείχε στην ενότητα «Θεσμικά, Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Τεχνητή Νοημοσύνη», με συντονιστή τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με τον οποίο ο Πέτρος Ψωμάς διατηρεί στενή αυτοδιοικητική σχέση και είχε ιδιαίτερα θερμή συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών.

Ο επικεφαλής του σπιράλ αξιοποίησε την ευκαιρία της συμμετοχής στο εξαιρετικά ενδιαφέρον Συνέδριο, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο επαφών του με δημάρχους άλλων πόλεων. Ευρισκόμενος μάλιστα για πρώτη φορά στη Θράκη -μετά την ίδρυση του σπιράλ- φρόντισε να συναντηθεί με τους δημάρχους των πρωτευουσών των τριών νομών της (Γιάννης Ζαμπούκης – Αλεξανδρούπολη, Γιάννης Γκαράνης – Κομοτηνή, Στράτος Κοντός – Ξάνθη) και να συζητήσει μαζί τους δημοτικά θέματα κοινού προβληματισμού, οικονομικά, θεσμικά, οργανωτικά, πολιτιστικά, τουριστικά κ.α.

Ιδιαίτερη υπήρξε η φιλοξενία από την πλευρά του οικοδεσπότη του Συνεδρίου, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος υποδέχτηκε στο δημαρχείο της πόλης τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Πατρέων και συζήτησε μαζί του ζητήματα αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος. Γιάννης Ζαμπούκης και Πέτρος Ψωμάς ανέπτυξαν μία σχέση αμοιβαίας εκτίμησης με προοπτικές.

Το σπιράλ ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Διονύση Πλέσσα που φρόντισε να υποστηρίξει ο Δήμος Πατρέων τη μετάβαση του Πέτρου Ψωμά στο Συνέδριο.

