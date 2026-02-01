Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ

Μεγάλη επιτυχία και για τις Κορασίδες της ΝΕΠ στο διεθνές τουρνουά πόλο του ΝΟ Βουλιαγμένης, καθώς τα «δελφίνια» νίκησαν τον Εθνικό με σκορ 15-10 και κατέλαβαν την 3η θέση.

Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της ισπανικής Mediterranean (12-10) και επί του ΑΝΟ Γλυφάδας (17-5) Πανιωνίου, αλλά και οι ήττες από τον ΝΟ Βουλιαγμένης (15-12) και τον Πανιώνιο στον ημιτελικό του τουρνουά (13-10).

