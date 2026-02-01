Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ πραγματοποίησε πολύ καλή παρουσία στο διεθνές τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης, εκεί όπου κατέλαβε την 3η θέση στην τελική κατάταξη.
Μεγάλη επιτυχία και για τις Κορασίδες της ΝΕΠ στο διεθνές τουρνουά πόλο του ΝΟ Βουλιαγμένης, καθώς τα «δελφίνια» νίκησαν τον Εθνικό με σκορ 15-10 και κατέλαβαν την 3η θέση.
Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της ισπανικής Mediterranean (12-10) και επί του ΑΝΟ Γλυφάδας (17-5) Πανιωνίου, αλλά και οι ήττες από τον ΝΟ Βουλιαγμένης (15-12) και τον Πανιώνιο στον ημιτελικό του τουρνουά (13-10).
