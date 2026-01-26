Τροχαίο δυστύχημα στο Κιλκίς: Νεκρός άνδρας μετά από εκτροπή οχήματος

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Αξιούπολης, στο Κιλκίς, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

