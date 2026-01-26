Τροχαίο δυστύχημα στο Κιλκίς: Νεκρός άνδρας μετά από εκτροπή οχήματος

Τροχαίο δυστύχημα στην Αξιούπολη του νομού Κιλκίς. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιλκίς: Νεκρός άνδρας μετά από εκτροπή οχήματος
26 Ιαν. 2026 8:16
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Αξιούπολης, στο Κιλκίς, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:56 The Rip: Όταν ο νόμος τσακίζεται, όλα μπορούν να συμβούν
10:54 Σουηδία: Συνυπογραφείτε …θεραπεία για το στρες και την εξουθένωση
10:47 Προϋπολογισμός: Στα 77.065 τα έσοδα, πάνω από 100 εκ. το πλεόνασμα
10:44 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος: Σημαντικές αποφάσεις για διαχείριση απορριμμάτων, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
10:39 Ο Σπύρος Ανδριανός στην «Π»: «Η αλλαγή καριέρας είναι μετάβαση χαρακτήρα»
10:30 Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά
10:27 Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους
10:23 Μαρινάκης για δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ολέθριες» οι μαζικές αποφυλακίσεις από νόμο Παρασκευόπουλου
10:17 Που θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό
10:10 Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
9:47 Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία
9:40 Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Τεχνολογίας στα Αρσάκεια Σχολεία ΦΩΤΟ
9:34 Κικίλιας για Master Plan λιμένα Πατρών: Νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας
9:27 Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στο Πειραιά, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
9:15 ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια
9:07 Στέγη, κοινωνική συνοχή και υγεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η ατζέντα
9:01 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Οι κρίσιμες ημερομηνίες
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ