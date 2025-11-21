Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε, ΦΩΤΟ

Εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο 85χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, λόγω κάποιου παθολογικού αιτίου

21 Νοέ. 2025 21:11
Pelop News

Δυστυχώς τραγωδία συνέβη μετά από σοβαρό τροχαίο σήμερα (21/11/2025) το βράδυ στο Παγκράτι, όταν από τη σύγκρουση δύο οχημάτων μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου Παγκράτι, με τα αυτοκίνητα να συγκρούονται και μετά το ένα να παρασύρει μία πεζή γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο με την 32χρονη κόρη της που είναι ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη γυναίκα, είναι που ήταν σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο 85χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, λόγω κάποιου παθολογικού αιτίου.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr: «Περίπου στις 6:30 η ώρα μια γυναίκα με την κόρη της που ήταν επί της οδού Νεοπτόλεμου είχε πάει σούπερ μάρκετ. Η γυναίκα έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το πόδι της, ήταν πολύ χάλια. Η κόρη της πρέπει να την γλίτωσε. Το αυτοκίνητο που κινούταν προς την Νεοπτολεμαίου χτύπησε ένα αυτοκίνητο που κινούταν επι της Ιλιάδος, πρέπει να έτρεχε γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά παντού και μετά χτύπησε και την γυναίκα που ήταν με τα πόδια μαζί με την κόρη της».

Σύμφωνα με μαρτυρία, η γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της που είναι ΑμεΑ, όταν το ένα όχημα που έτρεχε, συγκρούστηκε με το πρώτο αυτοκίνητο και μετά την παρέσυρε. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο μάρτυρας, η γυναίκα, που ήταν γνωστή στη γειτονιά,, φρόντιζε ολομόναχη την κόρη της μετά τον θάνατο του συζύγου της.

