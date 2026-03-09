Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: Νεκρός 52χρονος, το φορτηγό του καρφώθηκε σε τοίχο

Τραγικό δυστύχημα τα ξημερώματα στον ΒΟΑΚ ανάμεσα σε Πηγιανό Κάμπο και Σφακάκι

Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: Νεκρός 52χρονος, το φορτηγό του καρφώθηκε σε τοίχο
09 Μαρ. 2026 10:36
Pelop News

Ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή μεταξύ Πηγιανού Κάμπου και Σφακάκι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του για αδιευκρίνιστους λόγους γύρω στις 06:30 και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο. Διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν τον οδηγό ήδη χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 52χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.

Ο εκλιπών ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία ως επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και εκπαιδευτής οδήγησης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε ιατρικό πρόβλημα (π.χ. λιποθυμία ή καρδιακό επεισόδιο) που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Ρεθύμνου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η οποία διεκόπη για αρκετή ώρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τη νεκροψία-νεκροτομή.

