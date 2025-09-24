Τροχαίο με παράσυρση πεζής στην Πάτρα

Τροχαίο ατυχήμα σημειώθηκε, στην Πάτρα, το πρωί της Τετάρτης 24/09/2025, όταν σύμφωνα με πληροφορίες γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, σε κάθετη οδό της Πατρών Κλάους.

Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και δικυκλιστής έφθασε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο.

