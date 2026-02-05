Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Πατρών – Πύργου
Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα στο ύψος της Ευας Πατρών.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα Πέμπτη 5/02/2026, στην Πατρών – Πύργου στο ύψος της Εύας, όταν άνδρας παρασύρθηκε απο όχημα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του.
Οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνονται από την Αστυνομία.
